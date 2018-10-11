Жардим отправлен в отставку с поста тренера «Монако», за который выступает Головин

Португалец Леонарду Жардим отправлен в отставку с поста главного тренера «Монако».

Об этом сообщается на сайте монегаской команды.

«Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, потерпел два поражения в двух стартовых турах Лиги чемпионов, а в чемпионате Франции после девяти матчей находится на 18-м месте.

Жардим пришёл в «Монако» летом 2014 года и привёл команду к чемпионству в национальном первенстве в сезоне-2016/17.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Бельгии на чемпионате мира 2018 года в России Тьерри Анри может возглавить французский клуб «Монако».