Жардим отправлен в отставку с поста тренера «Монако», за который выступает Головин

Короткая ссылка
Португалец Леонарду Жардим отправлен в отставку с поста главного тренера «Монако».
Жардим отправлен в отставку с поста тренера «Монако», за который выступает Головин
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте монегаской команды.

«Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, потерпел два поражения в двух стартовых турах Лиги чемпионов, а в чемпионате Франции после девяти матчей находится на 18-м месте.

Жардим пришёл в «Монако» летом 2014 года и привёл команду к чемпионству в национальном первенстве в сезоне-2016/17.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Бельгии на чемпионате мира 2018 года в России Тьерри Анри может возглавить французский клуб «Монако».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить