СМИ: Анри может стать новым главным тренером «Монако»

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Тренер сборной Бельгии на чемпионате мира 2018 года в России Тьерри Анри может возглавить французский клуб «Монако».
СМИ: Анри может стать новым главным тренером «Монако»
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает talkSPORT, нынешний наставник монегасков Леонардо Жардим может лишиться своей должности из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона.

Отмечается, что Анри, начинавший свою клубную карьеру в «Монако», является основным кандидатом на место португальского специалиста.

По итогам девяти туров Лиги 1 «Монако» одержал всего одну победу при пяти поражениях и трёх ничьих. В турнирной таблице монегаски занимают 18-е место, набрав шесть очков.

Ранее Александр Головин рассказал, как относится к неудачам «Монако» на старте сезона.

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