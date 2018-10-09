СМИ: Анри может стать новым главным тренером «Монако»
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Как сообщает talkSPORT, нынешний наставник монегасков Леонардо Жардим может лишиться своей должности из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона.
Отмечается, что Анри, начинавший свою клубную карьеру в «Монако», является основным кандидатом на место португальского специалиста.
По итогам девяти туров Лиги 1 «Монако» одержал всего одну победу при пяти поражениях и трёх ничьих. В турнирной таблице монегаски занимают 18-е место, набрав шесть очков.
Ранее Александр Головин рассказал, как относится к неудачам «Монако» на старте сезона.