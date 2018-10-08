Головин рассказал, как относится к неудачам «Монако» на старте сезона

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Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от возвращения в сборную России.
Головин рассказал, как относится к неудачам «Монако» на старте сезона
  • © Marius Becker
  • globallookpress.com

Головин пропустил сентябрьский сбор национальной команды из-за травмы.

«Всегда приятно вернуться в сборную и в Россию. Ребята шутят, выучил ли язык. Учу, но пока далеко до идеала. Форму ещё не набрал, но работаю над этим, стараюсь быстрее восстановиться. Стараюсь не читать, что про меня пишут», — сказал Головин на пресс-конференции.

Он также не согласен с мнением, что перешёл в не тот клуб. «Монако» после девяти туров занимает 18-е место в чемпионате Франции, а также потерпел два поражения на старте группового этапа Лиги чемпионов.

«Я думаю, всё будет хорошо, чёрные полосы бывают у всех. Жизнь в Монако пока мне не знакома. Всё время потратил на восстановление, даже не успел погулять», — признался Головин.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о характере травм полузащитников Алан Дзагоева и Александра Ерохина, а также вратаря Андрея Лунёва, которые не приняли участия в общей группе на тренировочном занятии команды.

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