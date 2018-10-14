Борьба за лидерство: сборная России по футболу выигрывает у Турции в матче Лиги наций

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Владимир Зайвый
Сборная России по футболу проводит свой третий матч группового этапа Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова встречаются в Сочи с командой Турции, которую уже обыгрывали в гостях. RT ведёт текстовую трансляцию матча.
Борьба за лидерство: сборная России по футболу выигрывает у Турции в матче Лиги наций
  • © Reuters
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  • 14 октября 2018

    Турки тоже что-то странное творят. Могли разыграть штрафной, но откатили мяч до собственного вратаря.

  • Головин... Что-то он не в форме. Идеальный был момент у него, чтобы пробить на силу, но добежал с мячом до вратаря и отдал ему снаряд.

  • Ионов и Кузяев выскочили к чужим воротам. Судьи зафиксировали офсайд, но решение сомнительно. Если бы не сигнал от арбитра, то быть второму голу.

  • Ионов проскочил по флангу и навесил точно на голову Дзюбе! Но мяч полетел над воротами, а не в них.

  • Теперь Головин получил жёлтую карточку за то, что приземлился на спину Сердару Азизу.

  • Дженк Тосун прямой ногой врезался в Джикию и получил предупреждение от арбитра.

  • Головин со второй попытки пробил угловой, Газинский скинул мяч, но никого не было в той части штрафной, куда приземлился снаряд.

  • Гилерме не очень уверенно выбил мяч в поле после флангового навеса. К счастью, никто мяч не подобрал.

  • Турки стали лучше играть в пас, это очень сильно чувствуется. Но российские защитники не позволяют подойти близко к воротам.

  • Тут же россияне проникают в чужую штрафную. Головин не знал, что делать с мячом, и отдал Кудряшову, который неточно отпасовал на другой фланг.

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