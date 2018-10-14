Борьба за лидерство: сборная России по футболу выигрывает у Турции в матче Лиги наций
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14 октября 2018
Турки тоже что-то странное творят. Могли разыграть штрафной, но откатили мяч до собственного вратаря.
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Головин... Что-то он не в форме. Идеальный был момент у него, чтобы пробить на силу, но добежал с мячом до вратаря и отдал ему снаряд.
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Ионов и Кузяев выскочили к чужим воротам. Судьи зафиксировали офсайд, но решение сомнительно. Если бы не сигнал от арбитра, то быть второму голу.
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Ионов проскочил по флангу и навесил точно на голову Дзюбе! Но мяч полетел над воротами, а не в них.
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Теперь Головин получил жёлтую карточку за то, что приземлился на спину Сердару Азизу.
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Дженк Тосун прямой ногой врезался в Джикию и получил предупреждение от арбитра.
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Головин со второй попытки пробил угловой, Газинский скинул мяч, но никого не было в той части штрафной, куда приземлился снаряд.
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Гилерме не очень уверенно выбил мяч в поле после флангового навеса. К счастью, никто мяч не подобрал.
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Турки стали лучше играть в пас, это очень сильно чувствуется. Но российские защитники не позволяют подойти близко к воротам.
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Тут же россияне проникают в чужую штрафную. Головин не знал, что делать с мячом, и отдал Кудряшову, который неточно отпасовал на другой фланг.
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