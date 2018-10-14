Борьба за лидерство: сборная России по футболу выигрывает у Турции в матче Лиги наций

Сборная России по футболу проводит свой третий матч группового этапа Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова встречаются в Сочи с командой Турции, которую уже обыгрывали в гостях. RT ведёт текстовую трансляцию матча.

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