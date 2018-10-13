«Жаждет начать работу на новом посту»: Анри будет тренировать Головина в «Монако»

«Монако» объявил о назначении на пост главного тренера команды Тьерри Анри. Контракт между сторонами подписан до июня 2021 года. Для легендарного нападающего сборной Франции и «Арсенала» эта работа станет первой в должности основного наставника. До того он в качестве помощника трудился в национальной команде Бельгии и «Арсенале». RT рассуждает, как тренерские перестановки отразятся на перспективах российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Рад возвращению в «Монако»

Разговоры о возможном возвращении Анри в «Монако» начали ходить сразу же после увольнения прежнего тренера Леонарду Жардима в четверг. Сообщалась даже дата подписания контракта между сторонами — 15 октября.

Однако клуб в итоге решил не ждать понедельника. Всё стало понятно уже в субботу утром, когда в социальных сетях «Монако» появилось фото Анри в бытность нападающим команды с хештегами «Он возвращается домой» и «Монако навсегда».

Чуть позже было официально объявлено о подписании контракта до июня 2021 года.

«Для начала хотел бы поблагодарить «Монако» за возможность стать тренером в клубе, который является для меня особенным. Очень рад возвращению в «Монако». С нетерпением жду вызовов на новом поприще, знакомства с игроками и начала совместной работы», — прокомментировал назначение Анри.

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев тоже не скрывал радости от назначения молодого француза.

«Его познания о футболе, страсть к игре и приверженность цветам клуба сделали возможным назначение на пост главного тренера. Тьерри осведомлён о задачах «Монако» и с нетерпением жаждет начать работу на новом посту. Он может рассчитывать на доверие как с нашей стороны, так и со стороны болельщиков», — цитирует Васильева официальный сайт «Монако».

В родном клубе Анри придётся решать непростую задачу. После нескольких удачных сезонов под руководством Жардима нынешний команда начала из рук вон плохо. Летом «Монако» покинул целый ряд лидеров. На смену же им пришли талантливые, но не слишком опытные футболисты, например, 16-летний Виллем Геббельс.

В результате в девяти матчах Лиги 1 монегаски одержали только одну победу и с шестью очками опустились в зону переходных матчей. В Лиге чемпионов же подопечные Жардима потерпели два поражения в двух встречах. Отставка тренера стала сложным, но необходимым шагом для руководства клуба.

Самое любопытное, что по информации СМИ в «Монако» Анри может воссоединиться с Арсеном Венгером, под руководством которого стал настоящей легендой «Арсенала». Сообщается, что опытнейший французский специалист, оставшийся без работы после ухода из лондонской команды, получит в клубе должность спортивного директора.

Венгер возглавлял «Монако» с 1987 по 1994 год. Именно под его руководством Анри дебютировал в основном составе, а затем вслед за Арсеном уехал в «Арсенал».

Первый вызов

Помощь Венгера придётся Анри как нельзя кстати, ведь Тьерри обладает не слишком богатым тренерским опытом. После завершения карьеры в 2014-м нападающий работал на телевидении, пока Венгер не пригласил его в свой штаб в «Арсенал».

А в 2016-м француз перебрался в сборную Бельгии в штаб Роберто Мартинеса. Многие футболисты признавали, что в команде Анри играл очень значимую роль и стал одной из причин успешного выступления бельгийцев на ЧМ-2018. В частности, Тьерри на правах легенды футбола спокойно находил общий язык со звёздными подопечными.

В «Монако» же Анри может получить бесценный опыт и проявить себя, особенно если ему действительно возьмётся помогать Венгер. О таком начале тренерской карьеры француз вряд ли мог мечтать.

«Это позитивная новость для Головина»

Смена наставника вызвала тревогу у российских болельщиков, ведь цвета «Монако» с недавних пор защищает полузащитник отечественной сборной Александр Головин. В августе он получил травму и лишь в сентябре смог вернуться на поле.

Тем не менее в недавней игре с «Ренном» футболист отметился первым результативным действием в составе новой команды — отдал результативную передачу на Радамеля Фалькао.

Скорее всего волноваться за Головина не придётся, ведь в «Монако» молодому россиянину доверяют и делают на него ставку. Вряд ли новый тренерский штаб посадит на скамейку запасных игрока, за которого летом заплатили 30 миллионов евро.

Тем более не так давно Александром всерьёз интересовался «Арсенал». Следовательно, Венгер внимательно следил за игроком, знает о его возможностях и даст россиянину хорошую рекомендацию.

«Это позитивная новость для Александра. Анри — воспитанник Венгера, а Венгеру Головин очень нравился. Я, кстати, думал, что Арсен станет тренером Головина. Знаю, что Венгер был одним из кандидатов на пост тренера «Монако». Для Головина назначение Анри — плюс. Француз был креативным игроком, поэтому для россиянина это хорошая новость», — приводит «Чемпионат» слова известного агента Шандора Варги.

Остаётся надеяться, что под руководством француза Головин достигнет ещё большего прогресса и со временем превратится в такую же звезду мирового футбола, как и его новый наставник.