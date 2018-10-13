Вице-президент «Монако» Васильев прокомментировал назначение Анри на пост главного тренера
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«Его знание футбола, увлечение игрой, требовательность самого высокого уровня и преданность нашим цветам делают его назначение очевидным», — приводит слова вице-президента официальный сайт монегасков.
Он отметил, что Анри понимает поставленные перед ним задачи и с нетерпением ждёт старта работы в новой должности.
«Тьерри может рассчитывать на наше доверие и абсолютную поддержку. Это нужно, чтобы придать команде новую динамику и успешно выполнять свои обязанности», — добавил Васильев.
Ранее сообщалось, что Анри официально назначен на пост главного тренера «Монако».