Вице-президент «Монако» Васильев прокомментировал назначение Анри на пост главного тренера

Вице-президент клуба французской Лиги 1 «Монако» Вадим Васильев прокомментировал назначение на пост наставника команды Тьерри Анри.

«Его знание футбола, увлечение игрой, требовательность самого высокого уровня и преданность нашим цветам делают его назначение очевидным», — приводит слова вице-президента официальный сайт монегасков.

Он отметил, что Анри понимает поставленные перед ним задачи и с нетерпением ждёт старта работы в новой должности.

«Тьерри может рассчитывать на наше доверие и абсолютную поддержку. Это нужно, чтобы придать команде новую динамику и успешно выполнять свои обязанности», — добавил Васильев.

Ранее сообщалось, что Анри официально назначен на пост главного тренера «Монако».