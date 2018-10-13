Агент Варга считает назначение Анри в «Монако» хорошей новостью для Головина

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал назначение Тьерри Анри на пост главного тренера «Монако».

«Это позитивная новость для Александра. Анри — воспитанник Арсена Венгера, а Венгеру Головин очень нравился. Я, кстати, думал, что Арсен станет тренером Головина. Знаю, что Венгер был одним из кандидатов на пост тренера «Монако». Для Головина назначение Анри — плюс. Француз был креативным игроком, поэтому для россиянина это хорошая новость», — приводит слова Варги «Чемпионат».

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года.

Анри сменил Леонарду Жардима на посту главного тренера «Монако», отправленного в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды.

Ранее вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал назначение Анри на пост главного тренера.