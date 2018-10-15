Победа России, характер Италии и осечка Азербайджана: обзор игрового дня в Лиге наций

Сборная России по футболу в матче Лиги наций обыграла Турцию и практически гарантировала себе выход из группы. Между тем Италия на 92-й минуте вырвала победу в матче с Польшей и сохранила место в высшем дивизионе. Азербайджан во второй раз подряд не сумел переиграть скромную Мальту.

Вторая победа над турками

Пожалуй, главным событием дня для отечественных болельщиков стала важнейшая победа сборной России над Турцией. Теперь подопечные Станислава Черчесова практически гарантировали себе повышение в классе.

После трёх игр в их активе семь очков. У Турции — три, у Швеции — одно. Таким образом, если скандинавы не выиграют у Турции, сборная России де-юре обеспечит себе первую строчку. В противном случае всё решится в Стокгольме.

Что касается самого матча в Сочи, отечественная команда начала игру достаточно активно и быстро открыла счёт. После подачи углового Георгий Джикия угодил в штангу, но Роман Нойштедтер оказался первым на добивании и забил первый мяч в составе сборной.

Впоследствии хозяева могли неоднократно огорчить оппонента, но подопечных Черчесова губила слабая реализация моментов. Зато на последнем рубеже сборной в высшей степени уверенно действовал Маринато Гилерме. Он отыграл на «ноль» во втором матче национальной команды подряд и поучаствовал во втором голе в ворота турков.

После его мощного ввода мяча рукой Александр Головин совершил рейд по правому флангу и выдал результативную передачу на Дениса Черышева. Полузащитник «Валенсии» отличился и в выездном, и в гостевом матчах с Турцией и стал лучшим бомбардиром сборной в турнире.

«Знали, что нельзя было начинать монотонно. Сразу пошли в атаку, в прессинг. Захватили инициативу и забили гол. Потом турки начали открываться — они молодые, техничные ребята. Играли с ними две игры до этого — всё как под копирку», — приводит слова Черчесова Sport24.

Тяжелая виктория итальянцев

В рамках Лиги А в воскресенье состоялся всего один матч. Итальянцы с минимальным счётом обыграли Польшу на выезде. При этом единственный мяч «Скуадра Адзурра» забила уже на 92-й минуте.

Успех гостям принёс розыгрыш углового. После подачи корнера защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги с пары метров отправил мяч в сетку. Аппенинцы одержали первую победу под руководством экс-наставника «Зенита» Роберто Манчини.

Значение этого успеха для итальянцев сложно переоценить, ведь благодаря ему они сумели избежать вылета из элитного дивизиона. При этом в последнем матче в рамках группы подопечные Манчини померятся силами с Португалией и в случае победы займут первое место.

Reuters

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Спасение румын и голевая передача Натхо

Несколько интригующих матчей также состоялось в Лиге С. Например, сербы на выезде не сумели обыграть румын, хотя весь второй тайм провели в большинстве.

Перед перерывом Габриэль Тамаш нарушил правила в собственной штрафной ценой прямой красной карточки, но Душан Тадич пенальти не реализовал.

Во втором тайме сербы продолжили штурмовать ворота Чиприана Тэтэрушану, но так и не сумели вынудить голкипера «Нанта» капитулировать.

Однако это не помешало «Белым орлам» сохранить лидерство в группе 4 с восемью очками. Румыния отстаёт от лидера всего на один балл, Черногория — на два.

В свою очередь, черногорцы на выезде не оставили шансов Литве, которая явно выглядит лишней в Лиге С. В четырёх матчах прибалты не набрали ни одного очка. Не стала исключением и очередная встреча. Черногорцы забили три безответных мяча ещё в первом тайме, а дубль оформил Стефан Мугоша.

Наконец, Израиль в рамках группы 1 одержал важнейшую победу над Албанией. Набрать три очка команде во многом помог быстрый гол Томера Хемеда уже на восьмой минуте. А в концовке встречи «точку» с передачи хорошо известного российским болельщикам Бибраса Натхо поставил Диа Саба.

Азербайджанский конфуз

Также по теме Первый гол Нойштедтера и удачный выход Черышева на замену: как Россия обыграла Турцию в Лиге наций Сборная России по футболу обыграла Турцию в матче Лиги наций и практически обеспечила себе повышение в классе. Счёт открыл Роман...

В субботу Армения с минимальным счётом уступила Гибралтару, а в воскресенье Азербайджан во второй раз подряд не сумел обыграть скромную Мальту.

В сентябре команды разошлись миром в Та-Кали — 1:1. Октябрьская встреча в Баку завершилась с аналогичным счётом.

При этом после первого тайма хозяева проигрывали после гола Роуэна Муската. Однако в самом начале второй половины игры Аразу Абдуллаеву удалось восстановить равновесие на табло.

Хозяева изо всех сил стремились вырвать три очка, но сделать это им не удалось, несмотря на почти десяток ударов в створ ворот соперника.

При этом азербайджанцы должны быть благодарны сборной Фарёрских островов, которая на выезде сумела отобрать очки у лидера группы 3 Косово. Матч завершился вничью — 1:1. Подопечные Гурбана Гурбанова по-прежнему отстают от первого места на два балла.