Румыния сыграла вничью с Сербией в матче Лиги наций УЕФА
- Reuters
Встреча, прошедшая на национальном стадионе в Бухаресте, завершилась со счётом 0:0.
На 44-й минуте защитник хозяев Габриэль Тамаш получил красную карточку, тем самым оставив свою команду в меньшинстве. А в компенсированное время первого тайма сербский хавбек Душан Тадич не смог реализовать пенальти.
В следующем матче Лиги наций Румыния сыграет с Литвой, а сербы встретятся с Черногорией.
Ранее сборная Нидерландов по футболу разгромила Германию в Лиге наций.