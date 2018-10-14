Румыния сыграла вничью с Сербией в матче Лиги наций УЕФА

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Сборная Румынии по футболу на своём поле сыграла вничью с национальной командой Сербии в матче четвёртой группы дивизиона C Лиги наций УЕФА.
Румыния сыграла вничью с Сербией в матче Лиги наций УЕФА
  • Reuters

Встреча, прошедшая на национальном стадионе в Бухаресте, завершилась со счётом 0:0.

На 44-й минуте защитник хозяев Габриэль Тамаш получил красную карточку, тем самым оставив свою команду в меньшинстве. А в компенсированное время первого тайма сербский хавбек Душан Тадич не смог реализовать пенальти.

В следующем матче Лиги наций Румыния сыграет с Литвой, а сербы встретятся с Черногорией.

Ранее сборная Нидерландов по футболу разгромила Германию в Лиге наций.

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