Сборная Италии обыграла Польшу в матче Лиги наций благодаря голу на 92-й минуте
Встреча, прошедшая в польском Хожуве на стадионе «Шлёнск», завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Автором победного для итальянцев гола стал защитник Кристиано Бираги, отличившийся на 92-й минуте.
В других матчах игрового дня Азербайджан и Мальта, а также Фарерские Острова и Косово сыграли вничью (1:1), Израиль победил Албанию (2:0), а Черногория — Литву (4:1).
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу победила Турцию в матче Лиги наций.