Сборная Италии обыграла Польшу в матче Лиги наций благодаря голу на 92-й минуте

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Сборная Италии по футболу одержала победу над национальной командой Польши в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в польском Хожуве на стадионе «Шлёнск», завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором победного для итальянцев гола стал защитник Кристиано Бираги, отличившийся на 92-й минуте.

В других матчах игрового дня Азербайджан и Мальта, а также Фарерские Острова и Косово сыграли вничью (1:1), Израиль победил Албанию (2:0), а Черногория — Литву (4:1).

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу победила Турцию в матче Лиги наций.

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