Черчесов прокомментировал победу над Турцией в матче Лиги наций

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Турции в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

«Знали, что нельзя было начинать монотонно. Сразу пошли в атаку, в прессинг. Захватили инициативу и забили гол. Потом турки начали открываться — они молодые, техничные ребята. Играли с ними две игры до этого — всё как под копирку», — приводит слова Черчесова Sport24.

Матч Россия — Турция завершился победой российской команды со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Турции в Сочи посетили более 38 тыс. зрителей.