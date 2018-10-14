Черчесов прокомментировал победу над Турцией в матче Лиги наций
- РИА Новости
«Знали, что нельзя было начинать монотонно. Сразу пошли в атаку, в прессинг. Захватили инициативу и забили гол. Потом турки начали открываться — они молодые, техничные ребята. Играли с ними две игры до этого — всё как под копирку», — приводит слова Черчесова Sport24.
Матч Россия — Турция завершился победой российской команды со счётом 2:0.
Ранее сообщалось, что матч сборных России и Турции в Сочи посетили более 38 тыс. зрителей.