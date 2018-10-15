«Два гола забили, очки набрали, зрителей порадовали»: главный тренер и футболисты сборной России о победе над Турцией

Игроки сборной России по футболу находятся в прекрасном физическом состоянии. Об этом заявил тренер команды Станислав Черчесов после победы над Турцией в матче Лиги наций. В то же время наставник отметил, что его подопечные совершали ошибки, а также подчеркнул, что состояние поля не повлияло на результат встречи. Между тем нападающий Артём Дзюба обратил внимание, что его стали активнее сдерживать и это удаётся использовать на пользу команде. В свою очередь, вратарь Маринато Гилерме, отыгравший два матча без пропущенных мячей, отметил, что личный результат для него не важен.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги очередного сбора своей команды. Он признался, что не может назвать игру против Турции идеальной, и оценил выступления Маринато Гилерме и Романа Нойштедтера. Наставник российского коллектива также прокомментировал качество газона на стадионе «Фишт» и отметил, что оно никак не повлияло на игру.

«Турков мы знали очень хорошо. Они молодые и техничные ребята, при этом с ними нельзя начинать монотонно. Сразу пошли в атаку и прессинг. Захватили инициативу и забили гол. В целом, игра соперника — как под копирку. Очень похожа на то, что мы видели в двух предыдущих очных встречах. Что касается поля, то для обеих команд оно было одинаковым. Мне не показалось, что оно мешало. Футболисты на него вообще не обращали внимания. Делали то, о чём договаривались с ними до матча», — начал разбор прошедшего матча Черчесов.

Главный тренер не оставил без внимания и вопросы кадровой ротации во вратарском цехе национальной команды. После ухода из сборной Игоря Акинфеева, первый номер и место в воротах болельщики и эксперты предрекали представителю «Зенита» Андрею Лунёву. Однако уверенная игра голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме повысила конкуренцию в команде.

«Не хотелось бы заострять внимание на каждом игроке отдельно, но раз тема возникает, поясню... К сожалению, Андрей Лунёв прибыл в наше расположение с небольшой травмой и рисковать, несмотря на его значимость для команды, мы просто не имели права. Что касается Гилерме — в нём, как и в любом другом игроке, мы никогда не сомневались. Но это ни о чём не говорит, ведь следующая игра через месяц, и надо удержать форму и не опускаться ниже планки, которая была установлена в этих двух матчах», — пояснил тренер.

Кроме того, Черчесов признался, что несмотря на победу и преимущество в два мяча, он увидел в игре своих подопечных небольшие недочёты.

«Турки очень техничны. Луческу опытный тренер, умеющий выстраивать игру. В первом тайме были потери мяча, не скажу точно, на какой минуте, но несколько раз подряд. В этом плане надо работать. Такие ошибки есть в каждом матче. Невозможно постоянно играть в высоком темпе, надо уметь ловить аритмию поля. В техническом плане — два гола забили, очки набрали, зрителей порадовали. Сегодня были нацелены на победу и добились результата. Такова моя оценка этого матча», — отметил Черчесов.

При этом, несмотря на замечания в адрес своих игроков, главный тренер высоко оценил физическую подготовку команды.

«Предыдущая игра со шведами была очень энергозатратной — отдали много сил. Но я доволен тем, как играли. С точки зрения физической подготовки и того, что мы проводили встречу на третий день после непростого матча с быстрым и активным соперником, — это хороший матч», — отметил Черчесов.

Много внимания российский тренер уделил и самому турниру. Обыграв турецкий коллектив, сборная России возглавила подгруппу, однако до сих пор не гарантировала себе выход в группу A Лиги наций.

«Турнирное положение таково: единолично возглавляем таблицу, правда теоретически первое место ещё не заняли. Хотя выглядит, конечно, красиво. Не буду скрывать, хотим закончить выступление в подгруппе лидерами, но надо ждать... Впереди ответный матч со шведами, они играют с Турцией. Если всё у них сложится, как нам надо, займём первое место. У нас же матч с Германией в Лейпциге, к тому времени уже будем знать, как сыграл соперник и что нас ждёт. Но даже если теоретически и технически для оформления лидерства достаточно будет ничейного результата — выйдем играть от ножа», — пояснил наставник сборной России.

Помимо этого, Черчесов прокомментировал игру защитника своей команды и турецкого «Фенербахче» Романа Нойштедтера. Натурализованный россиянин, оставшийся вне заявки на ЧМ, отметился своим дебютным голом за команду и получил высокую оценку от экспертов.

«Мы работаем над исполнением стандартов, так что в момент взятия ворот он оказался там, где и должен был быть. Да, перед ЧМ мы по спортивному принципу посчитали, что есть те, кто объективно сильнее, и отказались от Романа. Сейчас он показывает и доказывает, что без вопросов является игроком основного состава и находится в потрясающей форме. Но здесь ситуация такая же, как с вратарями: никто не знает, что будет через месяц», — объяснил Черчесов.

В завершении пресс-конференции главный тренер сборной отметил высокий уровень организации матча в Сочи, поблагодарил болельщиков и пошутил на тему голубей, которые постоянно появлялись на поле во время игры.

«Кроме голубей мы ещё видели 45 тысяч болельщиков, которые нас поддержали. В Сочи играем с огромным удовольствием, атмосфера тут потрясающая. Что касается этих птиц, наверное, мы их всё-таки тревожили. Но голуби это благостный знак... Так что в следующий раз постараемся играть через другой фланг, чтобы не мешать им (смеётся)», — резюмировал тренер.

«У нас ударная команда»

Уверенную победу над турецким коллективом прокомментировал и ряд игроков российской сборной. Так, автор победного гола, хавбек испанской «Валенсии» Денис Черышев подробно описал забитый мяч.

«Контратака была хорошая, все постарались. Гилерме дал пас Головину, тот прошёл по бровке. Дзюба связал защитников — они побежали за ним. Я остался один. Получилось ударить одним касанием, в итоге вышел красивый гол. Я в моменте так решил, что надо бить, и получилось», — приводит слова Черышева Sport24.

Кроме того, полузащитник детально разобрал обоих соперников и отметил, что несмотря на комфортное расположении в турнирной таблице, сборная России будет и в дальнейшем настраиваться только на победный результат.

«Если сравнивать Турцию и Швецию, то обе команды хорошие. Просто шведы делают ставку на оборону, а турки сильны в атаках. Мы использовали сегодня свои моменты, теперь надо работать дальше. То, что нам ничьей хватит для победы в группе, никак не должно нас расслаблять. Надо выигрывать каждую игру», — пояснил футболист.

Денис Черышев также прокомментировал и своё положение в команде. Ведь несмотря на решающую роль, которую хавбек сыграл в прошедшем матче, он появился на поле лишь на 71-минуте, сменив полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«Нет, я совсем не расстроился, что не попал в стартовый состав. Я готов к любой роли и к любому решению тренеров. Всегда говорю: буду счастлив и минуте, даже в таком случае выложусь по полной. Играть в сборной — это мечта любого мальчика и футболиста. Для нас находиться здесь — это огромная честь», — резюмировал Черышев.

Капитан российского коллектива Артём Дзюба подтвердил, что после прошедшего ЧМ отношение к нему изменилось. По словам форварда «Зенита», это касается не только популярности среди болельщиков, но и пристальном внимании со стороны соперников.

«Да, замечаю такое. Правда, что говорят: «Надо сдерживать Дзюбу». С ребятами это обсуждали. Сам говорил Черышеву, как так, ты выбегаешь, тебя никто не держит, а меня двое душат! Но на самом деле пусть держат. Так появляются зоны для моих партнёров. Для меня не главное забивать, главное — это общая победа. Приятно, что соперник знает, как играть против нас, разбирает. Это говорит о том, что у нас ударная команда», — признался Артём Дзюба.

Однако, несмотря на комплимент всей команде, отдельной похвалы от капитана заслужил вратарь Маринато Гилерме.

«Гильерме просто супер! Две игры на ноль — это уже показатель. Он уверен, спокоен, да и в целом наша вратарская линия никогда не вызывала проблем. Был Игорь, к сожалению, принял он такое решение, Лунёв тоже показал своё мастерство, сейчас Гилерме», — оценил игру голкипера форвард «Зенита».

Свою игру прокомментировал и сам страж ворот сборной России и «Локомотива». Натурализованный бразилец признался, что не обращает внимания на личную статистику.

«Для меня самое главное победа, а не мой результат. Если честно, лучше пропустить и выиграть, чем сыграть по нулям. Был бы доволен и в том случае, если бы выиграли 2:1. Хотя, конечно, приятно, что оба матча провёл на ноль. Турки много били по воротам, но я был к этому готов, ведь знал, что у них хорошие игроки с опасными ударами. Самым опасным получился эпизод с рикошетом во втором тайме», — пояснил Гильерме.

Также по теме Первый гол Нойштедтера и удачный выход Черышева на замену: как Россия обыграла Турцию в Лиге наций Сборная России по футболу обыграла Турцию в матче Лиги наций и практически обеспечила себе повышение в классе. Счёт открыл Роман...

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов рассказал о том, что тактические занятия помогли игрокам сборной России. По словам хавбека, выходя на поле, каждый из игроков точно знал, как ему действовать против турецких визави.

«Мы долго и детально разбирали игру Турции, тренеры подсказали определённые моменты, так что мы точно знали какие у них есть зоны и что нужно их вскрывать. Кроме того, морально настраивались на победу, понимали, что нам нужна только она. Очень довольны результатом», — цитирует Ионова «Чемпионат».

Кроме того, как и Денис Черышев, Алексей Ионов признался, что гордится своим пребыванием в составе сборной России.

«Каждая игра сборной — это праздник и большая радость, я счастлив, что меня вызывают, и стараюсь помочь команде. Делаю всё, что от меня требуют тренеры и всё, для того чтобы помочь партнёрам по команде», — признался хавбек.