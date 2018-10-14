Луческу заявил, что сборная России заслуженно победила Турцию в матче Лиги наций

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды России в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

«Я говорил вчера, повторюсь: это была игра команд с двумя разными философиями. Система России в быстрых атаках, в мощи. Они бегают на 7 км больше нас. Они заслужили победу сегодня», — приводит слова Луческу «Чемпионат».

Он отметил, что под его началом молодая команда, заново сформированная только в марте, в то время как игроки российской сборной играют вместе уже два года и успешно выступили на домашнем чемпионате мира.

«У нас были моменты, когда надо было забивать. Я поздравляю Россию. Мы играли против них три матча, наша команда готовилась к каждому. Но у нас молодые игроки, для которых это были хорошие уроки», — добавил румынский специалист.

Матч Россия — Турция завершился победой российской команды со счётом 2:0.

Ранее Артём Дзюба заявил, что если бы сборная России лучше распоряжалась возможностями, то могла бы забить Турции больше мячей.