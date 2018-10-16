Около 1% ВВП: как чемпионат мира по футболу повлиял на экономику России

Чемпионат мира по футболу 2018 года принёс экономике России дополнительно 952 млрд рублей, что соответствует примерно 1% ВВП. Об этом сообщил Оргкомитет «Россия-2018», который проанализировал влияние мундиаля на финансовые показатели страны в 2013—2018 годах. В отчёте организации говорится, что положительный эффект достигнут за счёт инвестиций в инфраструктуру и роста турпотока.

Оргкомитет «Россия-2018» подвёл главные экономические итоги прошедшего в стране чемпионата мира по футболу. В результате исследования было установлено, что проведение турнира оказало колоссальное влияние на российскую экономику. При этом учитывался период с 2013 по 2018 год, хотя сильнее всего положительный эффект форума начал сказываться за год до начала соревнований.

«Суммарное влияние ЧМ-2018 оценивается в 952 млрд рублей, что составляет около 1% годового валового внутреннего продукта (ВВП) России. Оно обусловлено инвестициями в инфраструктуру, тратами туристов во время чемпионата, а также другими расходами на подготовку к чемпионату», — цитирует текст заявления «Интерфакс».

При этом за весь период подготовки и проведения мундиаля государством было потрачено 683 млрд.

Положительный экономический эффект от мундиаля сказался и на жизни россиян. Трудовые доходы населения возросли на 459 млрд руб., при этом удалось создать и поддержать 315 тыс. рабочих мест.

Позитивные изменения ощутил на себе как малый, так и средний бизнес, особенно в сфере туризма и строительства. Их выручка выросла на 797 млрд рублей.

Что касается экономических перспектив на ближайшее будущее, то построенная специально к чемпионату мира инфраструктура должна дополнительно увеличить ВВП на сумму от 150 до 210 млрд рублей.

«После проведения турнира влияние на ВВП будет обусловлено общим ростом туризма в регионах-организаторах и комплексным развитием территорий, в основном прилегающих к стадионам, которые были обеспечены инфраструктурой в рамках подготовки к ЧМ-2018», — говорится в отчёте.

В организации сделали вывод, что приведённые показатели не только сопоставимы с чемпионатами мира прошлых лет, но и превышают их. Так, по оценкам экспертов, мундиаль 2014 года увеличил ВВП Бразилии на 0,2% — 0,4%.

По окончании турнира Центральный банк РФ также сообщил о положительном влиянии соревнований на экономику страны.

«Проведение чемпионата мира по футболу внесло положительный вклад 0,1% — 0,2% в годовой темп прироста ВВП во втором квартале 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте ЦБ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил доход, полученный от проведения соревнований, в 14,8 млрд рублей. При этом одним из самых значительных пунктов расхода стали ремонтные работы по обновлению «Лужников», принявших на своём поле матч-открытие, а также финал мундиаля.

«Общая стоимость реконструкции «Лужников» составила 26 млрд рублей. По уточнённым данным, болельщики принесли столичному бюджету дополнительные доходы в объёме 14,8 млрд рублей, то есть всего за месяц реконструкция окупилась более чем на 50%», — заявил градоначальник.

Такие показатели стали возможны благодаря большому наплыву иностранных туристов, посетивших Россию в период с 14 июня по 15 июля.

«Есть предварительные подсчёты по городам, только Москве они принесли 1,7 млрд рублей. Общая сумма составляет примерно 100 млрд рублей», — рассказал председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Всего страну посетили около 5 млн человек. Эксперты установили, что больше всего в России тратили гости из Китая и США, несмотря на то, что их национальные команды не принимали участие в турнире. Третьей по «щедрости» страной стала Мексика.

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В августе нынешнего года президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны проследить за самоокупаемостью стадионов, которую должна обеспечить их передача во владение клубов и спортивных команд. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию наследия чемпионата мира.

«12 обновлённых и вновь построенных стадионов будут использоваться прежде всего по их прямому назначению», — заявила вице-премьер Ольга Голодец.

Впоследствии выполнение программы подтвердил министр спорта РФ Павел Колобков.

«Рассчитываем, что, помимо футбольных матчей команд, которые базируются в этих городах, арены будут принимать культурно-массовые мероприятия. Наша задача — повысить внебюджетные доходы сооружений и поэтапно снизить их государственную финансовую поддержку. Нами разработана программа наследия, согласно которой первый год эксплуатации в полном объёме находится на балансе Минспорта, а к пятому он должен уменьшиться в три раза, то есть до 33%. После передачи объектов регионам они должны начать реализовывать свои программы», — заявил политик.