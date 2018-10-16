Экономический эффект ЧМ-2018 в России превысил 950 млрд рублей

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Суммарный эффект чемпионата мира по футболу в России на ВВП страны за 2013—2018 годы составил 952 млрд рублей, что равно приблизительно 1% годового ВВП.
Экономический эффект ЧМ-2018 в России превысил 950 млрд рублей
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование оргкомитета турнира.

«Несмотря на то что турнир начал оказывать влияние на ВВП ещё в 2013 году, более половины его суммарного эффекта приходится на 2017—2018 годы. В эти годы прирост ВВП достиг 0,4% годового показателя», — говорится в исследовании.

Отмечается, что суммарное влияние чемпионата мира на ВВП России превосходит эффект от мировых первенств в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Швеции в Калининграде посетили почти 32 тыс. зрителей.

URA.RU сообщало, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил Екатеринбург за организацию матчей ЧМ-2018.

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