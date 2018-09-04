Глава ФИФА поблагодарил Екатеринбург за организацию матчей ЧМ-2018

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил Екатеринбург за организацию матчей чемпионата мира 2018 года, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт городской администрации.

«Значимость совместной работы была продемонстрирована на всех уровнях, и мы показали всему миру, что Россия стала прекрасным местом проведения чемпионата мира 2018 года», — говорится в письме Инфантино на имя главы администрации Александра Якоба.

Инфантино также отметил гостеприимство жителей Екатеринбурга.

По его словам, ЧМ-2018 оставит достойное наследие и поспособствует большему межкультурному взаимопониманию во всём мире.

Ранее в посольстве России в Великобритании рассказали об «ошеломляющем» количестве писем со словами благодарности, поступивших в адрес российской дипмиссии после завершения чемпионата мира по футболу 2018 года.