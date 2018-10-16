Сюрприз от Англии, первое за 15 лет домашнее поражение Испании и нули Белоруссии: обзор игрового дня в Лиге наций

Англия в матче Лиги наций на выезде обыграла Испанию, которая потерпела первое домашнее поражение за 15 лет. Между тем Исландия уступила Швейцарии и лишилась последних шансов сохранить место в элитном дивизионе. А Белоруссия не сумела распечатать ворота Молдавии и вновь пропустила вперёд Люксембург.

Беспорядки в Севилье и вылет Исландии

Безусловно, самым интригующим матчем игрового дня стало противостояние Испании и Англии в Севилье. В случае победы «красная фурия» обеспечивала себе первое место в группе 4 Лиги А.

В первом тайме испанцы регулярно владели мячом, но англичане грамотно действовали на контратаках и к тому же продемонстрировали практически стопроцентную реализацию собственных моментов. Как результат полуфиналист чемпионата мира отличился трижды, а Рахим Стерлинг оформил дубль.

Однако во втором тайме хозяевам удалось возродить интригу. Пако Алькасер забил первым же касанием после выхода на замену. Любители статистики тут же подсчитали, что в последних матчах за дортмундскую «Боруссию» и национальную команду все десять ударов нападающего в створ стали результативными.

Выход Пако заметно освежил игру испанцев и вскоре они едва не заработали пенальти. Польский судья Шимон Марциняк не решился указать на «точку» после фола Джордана Пикфорда на Родриго. Испанцы не отчаивались и продолжали атаковать, несколько опасных моментов упустил Алькасер.

В результате второй мяч хозяева забили лишь на седьмой добавленной минуте. Таким образом англичане одержали важнейшую победу и возродили интригу в группе. Теперь в случае победы в следующем туре над испанцами в борьбу за первое место могут включиться даже хорваты.

Испанцы же впервые в истории пропустили три мяча в домашнем официальном матче и потерпели первое домашнее поражение за 15 лет.

К сожалению, встреча оказалась омрачена безобразным поведением британских фанатов. Они устроили беспорядки в городе и разбили несколько машин, а после вступили в драку с полицейскими. При этом ни один из хулиганов так и не был задержан.

В другом матче Лиги А Швейцария на выезде обыграла Исландию — 2:1 и отправила соперника дивизионом ниже. «Викинги» не сумели взять у оппонента реванш за поражение на выезде с унизительным счётом — 0:6 и уже не смогут покинуть последнюю строчку группы 2.

Радость боснийцев и дубль Джеко

Между тем Босния и Герцеговина практически обеспечила себе путёвку в высший дивизион. Подопечные Роберта Просинечки дома спокойно переиграли Северную Ирландию благодаря дублю опытнейшего Эдина Джеко.

Теперь на счету 32-летнего нападающего «Ромы» значится 53 мяча в 96 матчах в составе национальной команды.

Боснийцы одержали третью победу в рамках Лиги наций и во второй раз обыграли Северную Ирландию. На выезде «драконы» также оказались сильнее — 2:0.

Четвёртая победа финнов и первое очко эстонцев

А в Лиге С продолжают радовать болельщиков финны. В первых трёх матчах в рамках группы 2 Суоми одержали три победы с минимальным счётом, в том числе над греками. При этом все мячи команды забил форвард английского «Норвича» Теэму Пукки.

Reuters

© Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

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Но во втором матче с Эллинами форвард получил травму и уже на 12-й минуте был вынужден покинуть поле. Это не помешало финнам вновь одержать победу — 2:0, а голкипер команды Лукаш Градецки записал на свой счёт четвёртый «сухарь» в Лиге наций.

Теперь подопечным Маркку Канервы для повышения в классе достаточно набрать одно очко в оставшихся двух встречах.

В параллельном матче квартета Эстония в противостоянии с Венгрией сумела набрать первый балл в Лиге наций. При этом команды выдали самый результативный поединок дня. На двоих соперники отличились шесть раз — 3:3. В составе венгров дубль оформил Адам Салаи.

Из-за ничьей гости не смогут больше претендовать на первое место в группе, а ведь всего два года назад Венгрия играла в плей-офф чемпионата Европы. Теперь помешать финнам завоевать путёвку в Лигу В могут только греки.

Осечка белорусов и победа Люксембурга

В предыдущем матче в рамках группы 2 Лиги D Белоруссия одержала важнейшую домашнюю победу над прямым конкурентом Люксембургом, но в понедельник также в родных стенах не сумела взломать оборону молдаван. При этом хозяева имели явное преимущество и нанесли по воротам соперника 13 ударов. Гости ответили восемью, но ни один из них не пришёлся в створ.

Осечкой конкурента с удовольствием воспользовался Люксембург. Команда дома ожидаемо разгромила Сан-Марино — 3:0.

Теперь судьба первого места в группе будет во многом решаться 15 ноября, когда во втором очном матче сойдутся Люксембург и Белоруссия.