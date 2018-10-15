Сборная Швейцарии обыграла Исландию в Лиге наций

Сборная Швейцарии по футболу одержала победу над командой Исландии в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу Швейцарии принесли голы Хариса Сеферовича и Михаэля Ланга.

Исландцы ответили мячом Альфреда Финнбогасона.

В других матчах игрового дня Босния и Герцеговина победила Северную Ирландию (2:0), Финляндия обыграла Грецию (2:0), Люксембург разгромил Сан-Марино (3:0), Белоруссия и Молдавия сыграли вничью (0:0), Эстония и Венгрия также не выявили победителя (3:3).

Ранее сообщалось, что дубль Рахима Стерлинга помог сборной Англии победить Испанию в матче Лиги наций.