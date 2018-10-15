Сборная Швейцарии обыграла Исландию в Лиге наций

Короткая ссылка
Сборная Швейцарии по футболу одержала победу над командой Исландии в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвёллур», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу Швейцарии принесли голы Хариса Сеферовича и Михаэля Ланга.

Исландцы ответили мячом Альфреда Финнбогасона.

В других матчах игрового дня Босния и Герцеговина победила Северную Ирландию (2:0), Финляндия обыграла Грецию (2:0), Люксембург разгромил Сан-Марино (3:0), Белоруссия и Молдавия сыграли вничью (0:0), Эстония и Венгрия также не выявили победителя (3:3).

Ранее сообщалось, что дубль Рахима Стерлинга помог сборной Англии победить Испанию в матче Лиги наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить