Дубль Стерлинга помог сборной Англии победить Испанию в матче Лиги наций

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Сборная Англии по футболу одержала победу над национальной командой Испании в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу англичанам принесли голы Маркуса Рашфорда и Рахима Стерлинга, оформившего дубль.

Испанцы ответили голами Пако Алькасера и Серхио Рамоса.

Следующим соперником испанцев станет Хорватия. Матч состоится 15 ноября. Сборная Англии сыграет с хорватами 18 ноября.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Италии посвятил свой гол в Лиге наций Давиде Астори.

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