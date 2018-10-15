Дубль Стерлинга помог сборной Англии победить Испанию в матче Лиги наций

Сборная Англии по футболу одержала победу над национальной командой Испании в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Победу англичанам принесли голы Маркуса Рашфорда и Рахима Стерлинга, оформившего дубль. Испанцы ответили голами Пако Алькасера и Серхио Рамоса. Следующим соперником испанцев станет Хорватия. Матч состоится 15 ноября. Сборная Англии сыграет с хорватами 18 ноября. Ранее сообщалось, что защитник сборной Италии посвятил свой гол в Лиге наций Давиде Астори.