Дубль Стерлинга помог сборной Англии победить Испанию в матче Лиги наций
Встреча, прошедшая в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Победу англичанам принесли голы Маркуса Рашфорда и Рахима Стерлинга, оформившего дубль.
Испанцы ответили голами Пако Алькасера и Серхио Рамоса.
Следующим соперником испанцев станет Хорватия. Матч состоится 15 ноября. Сборная Англии сыграет с хорватами 18 ноября.
Ранее сообщалось, что защитник сборной Италии посвятил свой гол в Лиге наций Давиде Астори.