Сборная Испании впервые в своей истории пропустила три мяча на своём поле в официальном матче

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Сборная Испании по футболу впервые в своей истории, играя на своём поле, пропустила три мяча в официальном матче.

Знаковое событие произошло в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА против сборной Англии.

Английская команда трижды поразила ворота испанцев в первом тайме встречи, прошедшей в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Ворота сборной Испании защищал голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа.

Прежде «красная фурия» никогда не пропускала столько мячей в официальном домашнем матче.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов сделать де Хеа самым высокооплачиваемым футболистом команды.

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