Сборная Испании впервые в своей истории пропустила три мяча на своём поле в официальном матче

Сборная Испании по футболу впервые в своей истории, играя на своём поле, пропустила три мяча в официальном матче.

Знаковое событие произошло в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА против сборной Англии. Английская команда трижды поразила ворота испанцев в первом тайме встречи, прошедшей в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Ворота сборной Испании защищал голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. Прежде «красная фурия» никогда не пропускала столько мячей в официальном домашнем матче. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов сделать де Хеа самым высокооплачиваемым футболистом команды.