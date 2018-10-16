Сборная Испании впервые в своей истории пропустила три мяча на своём поле в официальном матче
Знаковое событие произошло в матче четвёртого тура Лиги наций УЕФА против сборной Англии.
Английская команда трижды поразила ворота испанцев в первом тайме встречи, прошедшей в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Ворота сборной Испании защищал голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа.
Прежде «красная фурия» никогда не пропускала столько мячей в официальном домашнем матче.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов сделать де Хеа самым высокооплачиваемым футболистом команды.