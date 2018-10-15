СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов сделать де Хеа самым высокооплачиваемым футболистом команды

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Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» готово предложить испанскому голкиперу Давиду де Хеа новый контракт, со значительными повышением заработной платы.
СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов сделать де Хеа самым высокооплачиваемым футболистом команды
  • Reuters

Как сообщает Manchester Evening News, в клубе готовы сделать всё, чтобы сохранить 27-летнего голкипера, и намерены предложить ему новое соглашение, которое сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды.

Действующее соглашение де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2019 года и предусматривает опцию продления ещё на один год.

По информации СМИ самым высокооплачиваемым игроком МЮ является чилийский форвард Алексис Санчес, доход которого составляет €568 тыс. в неделю, в то время как де Хеа еженедельно зарабатывает порядка €277 тыс.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории пропустил два мяча в первые десять минут на домашнем стадионе.

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