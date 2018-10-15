СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов сделать де Хеа самым высокооплачиваемым футболистом команды

Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» готово предложить испанскому голкиперу Давиду де Хеа новый контракт, со значительными повышением заработной платы.

Как сообщает Manchester Evening News, в клубе готовы сделать всё, чтобы сохранить 27-летнего голкипера, и намерены предложить ему новое соглашение, которое сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды.

Действующее соглашение де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2019 года и предусматривает опцию продления ещё на один год.

По информации СМИ самым высокооплачиваемым игроком МЮ является чилийский форвард Алексис Санчес, доход которого составляет €568 тыс. в неделю, в то время как де Хеа еженедельно зарабатывает порядка €277 тыс.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории пропустил два мяча в первые десять минут на домашнем стадионе.