«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории пропустил два мяча в первые десять минут на домашнем стадионе

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» первый раз в своей истории пропустил два мяча за первые десять минут матча на домашнем стадионе.

Это произошло в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом», который завершился победой манкунианцев со счётом 3:2.

2 - Manchester United have conceded two goals in the opening 10 minutes of a Premier League game at Old Trafford for the very first time. Lapse. #MUNNEWpic.twitter.com/MYfwePAnGN — OptaJoe (@OptaJoe) 6 октября 2018 г.

На седьмой минуте мяч в ворота подопечных Жозе Моуринью забил Роберт Кенеди, а на десятой Йосинори Муто стал автором второго гола в составе «Ньюкасла».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ, проигрывая 0:2.