«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории пропустил два мяча в первые десять минут на домашнем стадионе

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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» первый раз в своей истории пропустил два мяча за первые десять минут матча на домашнем стадионе.
«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории пропустил два мяча в первые десять минут на домашнем стадионе
  • Reuters

Это произошло в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом», который завершился победой манкунианцев со счётом 3:2.

На седьмой минуте мяч в ворота подопечных Жозе Моуринью забил Роберт Кенеди, а на десятой Йосинори Муто стал автором второго гола в составе «Ньюкасла».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ, проигрывая 0:2.

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