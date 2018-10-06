«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ньюкаслом» в АПЛ, проигрывая 0:2

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«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ньюкаслом» в АПЛ, проигрывая 0:2
  • Reuters

Встреча, проходившая на манчестерском стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В первом тайме в составе гостей отличились Роберт Кенеди и Йосинори Муто. Во второй половине игры у манкунианцев забили Хуан Мата, Антони Марсьяль и Алексис Санчес.

В следующей встрече МЮ сыграет с «Челси», а «Ньюкасл» — с «Брайтоном».

В другом матче АПЛ «Уотфорд» с разгромным счётом проиграл «Борнмуту» (0:4).

Ранее «Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Кардифф Сити» в восьмом туре АПЛ.

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