«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ньюкаслом» в АПЛ, проигрывая 0:2
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Встреча, проходившая на манчестерском стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В первом тайме в составе гостей отличились Роберт Кенеди и Йосинори Муто. Во второй половине игры у манкунианцев забили Хуан Мата, Антони Марсьяль и Алексис Санчес.
В следующей встрече МЮ сыграет с «Челси», а «Ньюкасл» — с «Брайтоном».
В другом матче АПЛ «Уотфорд» с разгромным счётом проиграл «Борнмуту» (0:4).
Ранее «Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Кардифф Сити» в восьмом туре АПЛ.