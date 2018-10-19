Залог в 10 млн, ходатайства от «Зенита» и просьбы не губить карьеру: как Мосгорсуд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева

Суд не удовлетворил прошения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Такое решение было принято после заседания апелляционной комиссии, в которой по видеосвязи принимали участие все фигуранты дела. Младший брат нападающего «Зенита» Кирилл Кокорин, а также друг спортсменов Александр Протасовицкий также будут находиться в следственном изоляторе до 8 декабря.

В Московском городском суде состоялось заседание, на котором были рассмотрены жалобы нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по поводу их заключения под стражу. По итогам слушания мера пресечения для обоих футболистов, а также остальных фигурантов дела об избиении в центре Москвы чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука осталась прежней.

«Мамаева надо сберечь для российского футбола»

Заседание началось с выступления адвоката Мамаева Игоря Бушманова. Он заявил, что для изменения меры пресечения существует сразу несколько обоснований. Главное из них заключается в том, что следствие предоставило противоречивые данные о причастности футболиста к двум эпизодам с нападением. Кроме того, защитник напомнил следствию, что его подзащитный сдал свой загранпаспорт и не сможет покинуть территорию страны.

По его словам, в качестве наказания должен был быть выбран домашний арест, который полузащитник может отбыть в своей квартире в Краснодаре. Ранее согласие на это дала его жена Алана.

Сторона защиты настаивала и на том, чтобы спортсмену было позволено продолжить профессиональную карьеру, так как в противном случае «Краснодар» может расторгнуть с ним контракт.

«Мамаева надо сберечь для российского футбола как профессионального игрока, который будет радовать своими действиями на поле. Произошедшее для него уже является достаточным уроком. Любой его вздох будет освещаться СМИ. Поэтому он не сможет ни сбежать, ни совершить новых противоправных действий», — заключил Бушманов.

Далее слово было предоставлено самому подследственному. По видеосвязи из следственного изолятора Павел заявил, что не признаёт своей вины в нападении на главу департамента Минпромторга Дениса Пака, однако готов сотрудничать со следствием.

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«Полностью поддерживаю сказанное моим адвокатом. Перед остальными пострадавшими хотел бы ещё раз публично извиниться, возместить моральный и физический ущерб. Надеюсь на примирение сторон. Также хотел бы попросить прощения у своих близких, коллег и болельщиков. Считаю, что в данной ситуации я должен находиться рядом с женой и детьми», — отметил Мамаев.

В свою очередь, прокурор выразил мнение, что мера пресечения для Мамаева должна остаться прежней.

«Арест был мотивирован и обоснован. Оценка квалификации обвинения будет производиться в ходе рассмотрения дела по существу», — заявил он.

После совещания суд отказался удовлетворить жалобу адвоката футболиста. Он продолжит отбывать наказание в следственном изоляторе.

По словам Бушманова, решение не стало для него неожиданностью. Он добавил, что его подзащитный намерен обратиться как к вышестоящему руководителю следственных органов, так и в надзорные службы.

«Надеюсь, что рано или поздно этот вопрос будет решён положительно, с учётом возможной переквалификации действий Мамаева по статье о хулиганстве, к которому он абсолютно непричастен. У нас есть веские основания говорить об этом — и фактические, и юридические. А все выводы следствия основаны на предположениях», — цитирует юриста «Спорт-Экспресс».

«У мальчишек должен быть шанс»

Рассмотрение жалобы Кокорина проходило по несколько иному сценарию. Комиссии было предоставлено ходатайство «Зенита» об освобождении футболиста, подписанное президентом клуба Сергеем Фурсенко. Ещё одно прошение, написанное от лица игроков сине-бело-голубых, а также главного тренера Сергея Семака, содержало в себе характеристику нападающего.

«Поступок Александра достоин осуждения, но это нетипично для него. На самом деле, он — чуткий, отзывчивый и дисциплинированный человек. Его арест плохо влияет на российский футбол, поскольку страна теряет одного из лучших нападающих», — говорилось в тексте заявления.

Кроме того, мать футболиста Светлана Кокорина предоставила в суд письмо, в котором выразила готовность внести за сына залог в размере 10 млн рублей. Прокурор и следователь не выступили против приобщения к делу всех трёх прошений.

Адвокат спортсмена Олег Попов заявил, что его подзащитный также признаёт свою вину и готов сотрудничать со следствием. Однако, по его словам, решение об аресте футболиста было принято под влиянием общественного мнения, в связи с чем не может считаться правомерным.

«Кокорин — законопослушный гражданин и кумир молодёжи. Он пропагандирует здоровый образ жизни. Причиной ареста послужил статус футболистов, но он же не позволит моему подзащитному скрыться. Следствие не рассматривало возможность более мягкой меры, а расследование дела не представляет сложности», — добавил Попов.

Коллегу поддержала адвокат Татьяна Стукалова, которая в своём заявлении была более эмоциональна.

«Посмотрите на этого молодого спортсмена, у которого армия болельщиков! Вы хотите сказать, что за сборную России играют хулиганы? Не губите этого парня! У мальчишек должен быть шанс», — сказала она.

Обращаясь к суду, Кокорин признался, что не считает себя «опасным преступником, который должен находиться за решёткой».

«Я повёл себя так, потому что у меня был конфликт именно с этими людьми. Приношу извинения за своё поведение всем потерпевшим. Прошу выпустить меня из изолятора к моей жене, семье и родителям. Надеюсь на справедливое решение», — добавил футболист.

Однако, несмотря на приведённые аргументы, апелляция нападающего «Зенита» также была отклонена.

По завершении суда адвокат футболиста Попов рассказал о своих намерениях в связи с принятым решением.

«Учитывая внимание, которое сложилось вокруг этого дела, решение абсолютно ожидаемое. Ни один наш довод не был принят во внимание, и суд оставил постановление Тверского районного суда в силе. Мы с коллегой будем и дальше его обжаловать. Линия защиты остается той же», — заявил адвокат.

В ходе заседания были рассмотрены жалобы ещё двоих фигурантов дела — младшего брата нападающего Кирилла Кокорина и друга Мамаева Александра Протасовицкого. В обоих случаях правозащитники делали акцент на том, что в ходе проведения следственных действий были допущены многочисленные нарушения. Однако их апелляции также были отклонены. Все обвиняемые будут находиться под стражей до 8 декабря.