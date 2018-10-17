Трудности с примирением и просьба о домашнем аресте: новые подробности о деле Кокорина и Мамаева

Экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев подали прошение о переводе из СИЗО под домашний арест. Кроме того, защитники спортсменов не теряют надежды на примирение сторон. Впрочем, адвокат одного из пострадавших — чиновника Минпромторга Дениса Пака — заявил, что его клиент не пойдёт на такой шаг.

«О примирении разговор был, руки друг другу не пожали»

Несмотря на обилие других спортивных событий, имена Александра Кокорина и Павла Мамаева продолжают фигурировать в сводках новостных лент информагентств и ведущих СМИ. За судьбой футболистов «Зенита» и «Краснодара» пристально следит вся страна, и каждый день появляются новые подробности скандала с их участием.

В настоящее время в отношении футболистов продолжаются следственные действия. Адвокаты спортсменов делают всё, чтобы добиться примирения сторон, а их клиенты уже признали свою вину. В частности, Кокорин, по информации СМИ, заявил, что действительно оскорблял чиновника Минпромторга Дениса Пака по национальному признаку. Впрочем, представители футболиста позднее это опровергли.

Один из адвокатов Александра и его младшего брата Кирилла, также участвовавшего в избиении, отметил, что на очной ставке поднималась тема примирения.

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«Каждая из сторон дала показания. В ближайшее время ждём выводов следствия. У нас нет информации о претензиях Пака к Мамаеву. Что касается братьев Кокориных, то они принесли извинения, раскаялись в содеянном. Всё было сделано в очень корректной форме, стороны поняли друг друга. Пока мы не знаем, какую статью нам намерены предъявить. В данный момент являемся только подозреваемыми, все вопросы к следствию. О примирении с Паком разговор был. Мы принесли извинения, ждём реакции. Ответа пока не получили. Руки друг другу не пожали», — приводит слова Олега Попова «Чемпионат».

Что касается Мамаева, Пак уже официально подтвердил, что полузащитник «Краснодара» в его избиении не участвовал. Павел напал на генерального директора НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

«В отношении действий Мамаева у нашего доверителя не было каких-либо расхождений в показаниях, поскольку, как видно даже на отрывках видеозаписи, в причинении вреда лично Денису Климентьевичу Паку он не участвовал. Мамаев не участвовал в избиении Пака, он бил Гайсина. Денис Пак не имел противоречий в части показаний о действиях Мамаева», — цитирует ТАСС адвоката Пака Наталью Шатихину.

Мамаев уже извинился перед Соловчуком и Гайсиным выразил готовность компенсировать причинённый вред.

«Соловчук и Гайсин не отказываются от обвинений, их показания согласуются между собой, хотя в некоторых моментах есть противоречия. Мамаев уже извинился перед ними, выразил устное и письменное желание загладить причинённый вред с помощью компенсации. Я задал вопрос Соловчуку о готовности идти на примирение, но следствие его отклонило. Но, исходя из их реакции, полагаю, что этот вопрос был воспринят положительно и с человеческой точки зрения рано или поздно найдёт понимание. У нас есть стремление завершить дело примирением сторон», — заявил адвокат полузащитника.

«Никто на примирение не пойдёт»

Впрочем, желание Кокорина и Мамаева загладить свою вину не гарантирует им смягчения наказания. Далеко не все потерпевшие готовы идти на мировую. По словам представителей Пака, в данной ситуации примирение невозможно юридически. К тому же, отягчающим фактором является то, что избиение совершалось группой лиц.

«Я могу только опровергнуть слова о том, что Денис Пак готов идти на примирение. У всех потерпевших остались претензии, которые были изначально. Данная статья вообще не предусматривает таких мер, и никто на это не пойдёт. Пак не отказывается от обвинений, не отказывается от того морального и физического ущерба, который был ему причинён. Это преступление квалифицируется как групповое, поэтому ко всем участникам группы у Дениса одинаковые претензии. Остальных деталей очной ставки я рассказать не могу, но все претензии Пака остаются», — отметил адвокат чиновника Роман Удунян.

Также он отметил, что футболистам действительно может грозить до семи лет лишения свободы.

«Такое деяние, совершённое группой лиц, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. У каждого в группе лиц указана своя роль. Мамаев говорит, что Пака не бил. Но хулиганство заключается в грубом нарушении общественного порядка — в данном случае с использованием стула как орудия. У каждого была своя роль: кто-то мог бить, кто-то — кричать, кто-то — обзывать, кто-то — следить за тем, чтобы никто не помешал», — добавил адвокат.

Между тем 19 октября, в пятницу, Тверской районный суд рассмотрит апелляцию спортсменов об избрании им меры пресечения. В среду появилась официальная информация о том, что футболисты намерены просить о переводе на домашний арест.