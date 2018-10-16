Адвокат: братья Кокорины принесли извинения Паку и предложили примирение

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Олег Попов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, как прошла очная ставка с потерпевшими Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в СИЗО «Бутырка».
Адвокат: братья Кокорины принесли извинения Паку и предложили примирение
  • © Илья Питалёв / РИА Новости

«Все стороны дали показания, ждём выводов следствия в ближайшее время. Александр и Кирилл принесли свои извинения, раскаялись в содеянном. Всё было очень корректно, стороны поняли друг друга», — приводит слова Попова Sport24.

Он отметил, что апелляция об избрании меры пресечения будет рассмотрена 19 октября.

«Мы пока не знаем, какую статью нам хотят предъявить, мы пока только подозреваемые, все вопросы к следствию. О примирении речь поднималась. Мы принесли извинения, ждём соответствующей реакции. Мы предложили примирение, ответ пока не поступил. Руки друг другу не пожали», — добавил адвокат.

11 октября Кокорин, его брат Кирилл и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

16 октября в СИЗО «Бутырка» прошла очная ставка задержанных с потерпевшими.

Ранее стало известно, что у Пака нет претензий к Мамаеву.

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