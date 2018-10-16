Адвокат сообщил, что у Пака нет претензий к Мамаеву

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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева сообщил, что глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак не имеет претензий к его клиенту.
Адвокат сообщил, что у Пака нет претензий к Мамаеву
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Было выявлено, что к эпизоду с Паком Мамаев не причастен, каких-либо противоправных действий в отношении него не совершал. Каких-либо заявлений со стороны Пака, что со стороны Мамаева были какие-либо оскорбления или противоправные действия, не поступало», — приводит слова Бушманова РИА Новости.

11 октября Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении 8 октября в центре Москвы Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Он отметил, что все доказательства имеющиеся в деле свидетельствую о непричастности Мамаева к нападению на Пака.

Ранее в ОНК подтвердили проведение следственных действий с Кокориным и Мамаевым.

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