Адвокат сообщил, что у Пака нет претензий к Мамаеву

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева сообщил, что глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак не имеет претензий к его клиенту.

«Было выявлено, что к эпизоду с Паком Мамаев не причастен, каких-либо противоправных действий в отношении него не совершал. Каких-либо заявлений со стороны Пака, что со стороны Мамаева были какие-либо оскорбления или противоправные действия, не поступало», — приводит слова Бушманова РИА Новости.

11 октября Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении 8 октября в центре Москвы Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Он отметил, что все доказательства имеющиеся в деле свидетельствую о непричастности Мамаева к нападению на Пака.

Ранее в ОНК подтвердили проведение следственных действий с Кокориным и Мамаевым.