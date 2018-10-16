В ОНК подтвердили проведение следственных действий с Кокориным и Мамаевым

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников сообщил, что с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым проведены первые следственные действия после ареста.
В ОНК подтвердили проведение следственных действий с Кокориным и Мамаевым
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«С Кокориным и Мамаевым проведены первые следственные действия. Сегодня впервые в СИЗО пришли для проведения следственных действий следователи.
Это хорошо, потому что многие заключенные ждут по несколько месяцев проведение следственных действий. Оперативно работают, так как это громкое дело. Что безусловно большой плюс», — заявил Мельников.

1 октября Мамаев и Кокорин, а также его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев проводят очные ставки с потерпевшими в СИЗО «Бутырка»

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