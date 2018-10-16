Кокорин и Мамаев проводят очные ставки с потерпевшими в СИЗО «Бутырка»

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев проводят очные ставки с потерпевшими Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в СИЗО «Бутырка».
Кокорин и Мамаев проводят очные ставки с потерпевшими в СИЗО «Бутырка»
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«В данный момент в СИЗО проводятся очные ставки Мамаева и Кокорина с потерпевшими Паком и Гайсиным. Когда они закончатся, сложно сказать», — заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

11 октября Павел Мамаев, Кирилл и Александр Кокорины были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении 8 октября в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Они помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».

Ранее в ОНК рассказали о реакции Кокорина и Мамаева на подачу апелляций на их арест.

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