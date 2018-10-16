Кокорин и Мамаев проводят очные ставки с потерпевшими в СИЗО «Бутырка»
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
«В данный момент в СИЗО проводятся очные ставки Мамаева и Кокорина с потерпевшими Паком и Гайсиным. Когда они закончатся, сложно сказать», — заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
11 октября Павел Мамаев, Кирилл и Александр Кокорины были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении 8 октября в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Они помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».
Ранее в ОНК рассказали о реакции Кокорина и Мамаева на подачу апелляций на их арест.