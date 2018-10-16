В ОНК не сомневаются, что апелляции на арест подняли настроение Кокорину и Мамаеву

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников рассказал о реакции нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на подачу апелляций на их арест.
В ОНК не сомневаются, что апелляции на арест подняли настроение Кокорину и Мамаеву
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Подача апелляций была в целом ожидаемой. Всё же сторона защиты не согласна с мерой пресечения и выступала против. Понятно, что соответствующее ходатайство подали бы. Любое поданное в срок ходатайство для обвиняемого — уже хорошая новость. Не сомневаюсь, что эта информация подняла настроение Кокорину и Мамаеву. Они всё равно очень переживают», — приводит слова Мельникова «Спорт-Экспресс».

11 октября Павел Мамаев, Кирилл и Александр Кокорины были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении 8 октября в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

В настоящий момент они помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».

Ранее Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина и Мамаева.

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