Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина и Мамаева

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Есть жизнь, а есть спорт. Если человек получает красную карточку, это касается футбола. То, что случается за полем, — личный вопрос. В этом случае они должны отвечать как граждане, а не как футболисты», — заявил Черчесов в эфире программы «Футбол России».

11 октября Павел Мамаев, Кирилл и Александр Кокорины были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении 8 октября в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

В настоящий момент они помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».

Ранее адвокат Игорь Бушманов выразил уверенность, что Мамаева не поселят в камеру к алкоголикам и наркоманам.