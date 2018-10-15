Адвокат уверен, что Мамаева не поселят в камеру к алкоголикам и наркоманам

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал информацию о том, что его подзащитного по истечении срока карантина в СИЗО могут поселить в камеру к алкоголикам, наркоманам и бомжам.

«Это слухи. Я уверен, что никто этого не допустит. К игрокам приковано пристальное внимание: общественники приходят к ним и всё проверяют. Все условия, которые применяются к содержащимся под стражей, будут соблюдены. Мамаев, как ранее несудимый, не может попасть к ранее судимым. Этот запрет строго соблюдается», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

1 октября Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении 8 октября в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее Бушманов рассказал, что сторона защиты обратилась в Мосгорсуд с просьбой освободить Мамаева из СИЗО и позволить ему тренироваться в клубе.