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Адвокат опроверг отказ Пака от обвинений в адрес Кокорина и Мамаева

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Адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака Роман Удунян опроверг информацию о снятии его клиентом обвинений в адрес футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Адвокат опроверг отказ Пака от обвинений в адрес Кокорина и Мамаева
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Я могу только опровергнуть слова о том, что Денис Пак готов идти на примирение, у всех потерпевших остались все претензии, которые были изначально. Данная статья вообще не предусматривает примирения, и никто на него не пойдёт», — цитирует Удуняна «Чемпионат».

Он также не стал раскрывать подробности очной ставки потерпевших с футболистами. По его словам, преступление, совершённое с участием Кокорина и Мамаева, квалифицируется как групповое, поэтому претензии чиновника ко всем одинаковы.

Ранее сообщалось, что согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения, об инциденте с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева знают 86% респондентов.

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