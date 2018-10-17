Опрос: почти 50% россиян считают виновниками драки Кокорина и Мамаева

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Согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения, об инциденте с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева знают 86% респондентов. Об этом сообщает Интерфакс.
Опрос: почти 50% россиян считают виновниками драки Кокорина и Мамаева
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как отмечается, по мнению 48% опрошенных, виновниками драки являются футболисты, при этом 24% респондентов считают, что все участники инцидента виновны в равной степени.

По данным опроса, 23% россиян выразили мнение, что Кокорин и Мамаев должны понести наказание, предусмотренное законом, 13% полагают, что футболистов следует наказать, но конкретных мер не называют. О лишении свободы заявили 7%.

Ранее Олег Попов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, как прошла очная ставка с потерпевшими Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в СИЗО «Бутырка».

11 октября Кокорин, его брат Кирилл и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря.

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