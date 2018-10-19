Кокорин: я не опасный преступник, чтобы находиться за решёткой

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Футболист Александр Кокорин выступил на заседании Мосгорсуда, на котором его защита обжаловала заключение спортсмена под стражу.
Кокорин: я не опасный преступник, чтобы находиться за решёткой
  • РИА Новости

«Я повёл себя так, потому что у меня был конфликт именно с этими людьми. Я считаю, что я не опасный преступник, чтобы находиться за решеткой. У меня нет намерения скрываться, как сказали мои адвокаты», — передаёт слова Кокорина спецкор RT.

Нападающий «Зенита» заявил, что является публичным человеком и в случае освобождения всем будет известно его местонахождение. Он обратил внимание на то, что добровольно приехал в полицию для дачи показаний.

«Я никаким образом не хочу препятствовать следствию. Я готов сотрудничать. Я прошу прощения за своё поведение у всех потерпевших. Прошу выпустить меня из изолятора к жене, семье и родителям. Спасибо. Надеюсь на справедливое решение», — добавил футболист.

Ранее адвокат Кокорина назвал решение об аресте спортсмена следствием политического популизма.

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