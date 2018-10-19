Адвокат Попов: решение об аресте Кокорина — следствие политического популизма

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Адвокат Олег Попов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, высказал мнение, что арест его клиента является навязанным политическим решением.
Адвокат Попов: решение об аресте Кокорина — следствие политического популизма
  • ©Агенство городских новостей "Москва"

«Кокорин совершил преступление случайно и готов исправиться. Решение об аресте — это следствие политического популизма. Кокорин подвергается травле со стороны СМИ, а суды должны быть выше политических стереотипов», — заявил Попов в зале Мосгорсуда, где проводится рассмотрение апелляции об аресте футболиста.

По его мнению, причиной ареста послужил статус футболистов. Он попросил отпустить Кокорина под залог или перевести его под домашний арест, сообщает спецкор RT с места событий.

Ранее стали известны подробности ходатайств «Зенита» об освобождении Кокорина из-под стражи.

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