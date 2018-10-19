Стали известны подробности ходатайств «Зенита» об освобождении Кокорина из-под стражи

Стали известны подробности двух ходатайств от футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга об освобождении обвиняемого в хулиганстве Александра Кокорина из-под стражи.

В ходатайстве, подписанном президентом и председателем правления «Зенита» Сергеем Фурсенко, описывается футбольная биография Кокорина — когда и в каких командах играл. Особо подчёркивается, что он проявил выдержку и целеустремлённость в ходе реабилитации после травмы крестообразных связок колена. По мнению руководства клуба, нападающий является ответственным человеком, который спонсирует детские турниры, ходит к детям, больным онкологическими заболеваниями, и детям-инвалидам, а также пользуется авторитетом и уважением.

В письме от игроков и главного тренера Сергея Семака говорится, что поступок Кокорина достоин осуждения, но это нетипично для него. По их мнению, Кокорин — чуткий, отзывчивый и дисциплинированный молодой человек и его арест негативно скажется на российском футболе, поскольку страна теряет одного из лучших нападающих, сообщает спецкор RT с заседания Мосгорсуда.

Ранее мать Кокорина Светлана заявила о готовности внести залог за сына.