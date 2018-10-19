Мосгорсуд оставил брата Кокорина в СИЗО
- РИА Новости
19-летний Кирилл Кокорин обвиняется в хулиганстве и избиении нескольких человек. 11 октября Тверской суд Москвы отправил под арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также младшего брата последнего Кирилла до 8 декабря. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе «Бутырка».
Судья огласила, что решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу остаётся без изменения, сообщает корреспондент RT из зала суда.
Ранее Кирилл Кокорин заявил о готовности остаться под домашним арестом на время следствия.