Мосгорсуд оставил брата Кокорина в СИЗО

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Мосгорсуд признал законным арест младшего брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилла.
Мосгорсуд оставил брата Кокорина в СИЗО
  • РИА Новости

19-летний Кирилл Кокорин обвиняется в хулиганстве и избиении нескольких человек. 11 октября Тверской суд Москвы отправил под арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также младшего брата последнего Кирилла до 8 декабря. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе «Бутырка».

Судья огласила, что решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу остаётся без изменения, сообщает корреспондент RT из зала суда.

Ранее Кирилл Кокорин заявил о готовности остаться под домашним арестом на время следствия.

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