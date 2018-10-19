Кирилл Кокорин заявил о готовности остаться под домашним арестом на время следствия

Младший брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл заявил, что готов остаться под домашним арестом, пока идёт следствие по уголовному делу о хулиганстве и нанесении побоев.

Кириллу Кокорину предоставили слово в зале Мосгорсуда, где присутствует специальный корреспондент RT.

«Не знаю, что сказать. Я сдал все паспорта. Не знаю, как я могу скрыться. Могу быть так же изолированным от общества у себя дома», — заявил Кокорин-младший.

Ранее адвокат Вячеслав Барик, защищающий интересы Кирилла Кокорина, выразил несогласие с выбранной мерой пресечения.