Кирилл Кокорин заявил о готовности остаться под домашним арестом на время следствия

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Младший брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл заявил, что готов остаться под домашним арестом, пока идёт следствие по уголовному делу о хулиганстве и нанесении побоев.
Кирилл Кокорин заявил о готовности остаться под домашним арестом на время следствия
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Кириллу Кокорину предоставили слово в зале Мосгорсуда, где присутствует специальный корреспондент RT.

«Не знаю, что сказать. Я сдал все паспорта. Не знаю, как я могу скрыться. Могу быть так же изолированным от общества у себя дома», — заявил Кокорин-младший.

Ранее адвокат Вячеслав Барик, защищающий интересы Кирилла Кокорина, выразил несогласие с выбранной мерой пресечения.

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