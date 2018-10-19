Адвокат Кокорина-младшего: ссору затеял сам Пак

Адвокат Вячеслав Барик, защищающий интересы младшего брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, выразил несогласие с выбранной мерой пресечения.

По его словам, домашний арест мог бы изолировать Кирилла от общества, если это необходимо для следствия. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, находящийся в зале Мосгорсуда.

Кроме того, сторона защиты выступает против квалификации дела по статье 213 ч. 2 («Хулиганство по предварительному сговору»). Барик утверждает, что пострадавший Денис Пак вёл себя агрессивно и сам спровоцировал ссору. Кокорин-младший лишь подошёл выяснить, что случилось.

Ранее Барик заявил о нарушении прав на защиту.