Адвокат Кокорина-младшего: ссору затеял сам Пак

Короткая ссылка
Адвокат Вячеслав Барик, защищающий интересы младшего брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, выразил несогласие с выбранной мерой пресечения.
Адвокат Кокорина-младшего: ссору затеял сам Пак
  • РИА Новости

По его словам, домашний арест мог бы изолировать Кирилла от общества, если это необходимо для следствия. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, находящийся в зале Мосгорсуда.

Кроме того, сторона защиты выступает против квалификации дела по статье 213 ч. 2 («Хулиганство по предварительному сговору»). Барик утверждает, что пострадавший Денис Пак вёл себя агрессивно и сам спровоцировал ссору. Кокорин-младший лишь подошёл выяснить, что случилось.

Ранее Барик заявил о нарушении прав на защиту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить