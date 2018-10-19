Сторона Кокорина-младшего сообщила о нарушении прав на защиту

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Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы младшего брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, заявил о нарушении прав на защиту по отношению к его клиенту.
Сторона Кокорина-младшего сообщила о нарушении прав на защиту
  • РИА Новости

По словам Барика, Кокорина-младшего допрашивали с двух до четырёх часов ночи, при этом предоставив адвоката по назначению, а не защитника, с кем был заключён договор и о ком были уведомлены правоохранительные органы.

Адвокат также высказал мнение, что следствие сразу взяло обвинительный уклон по отношению к 19-летнему россиянину, а суд, вынося решение об аресте, нарушил принцип непредвзятости и состязательности. По мнению адвоката, суд не установил, в каких конкретно деяниях подозревался Кирилл Кокорин, и, отправляя его под стражу, руководствовался показаниями пострадавших — Сергея Гайсина, Дениса Пака и Виталия Соловчука.

Тем не менее, по словам Барика, есть масса свидетелей, которые утверждают, что это был конфликт между людьми, а не хулиганство. А поводом для конфликта послужили оскорбления, а не хулиганские побуждения. 

Ранее Мосгорсуд оставил в силе решение о заключении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева под стражу.

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