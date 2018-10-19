Суд оставил Мамаева в СИЗО

Мосгорсуд оставил в силе решение о заключении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева под стражу.

Сторона футболиста подала апелляцию о переводе футболиста под домашний арест на время следствия, однако суд отказался удовлетворить жалобу адвокатов. Мера пресечения оставлена без изменений, сообщает спецкор RT из зала Мосгорсуда.

11 октября Тверской суд Москвы отправил под арест Мамаева и братьев Александра и Кирилла Кокориных до 8 декабря. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе «Бутырка».

Ранее Мамаев по видеосвязи выразил надежду на благосклонность суда.