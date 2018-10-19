Мамаев по видеосвязи выразил надежду на благосклонность суда

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выразил надежду на благосклонность Мосгорсуда и перевод под домашний арест.
Мамаев по видеосвязи выразил надежду на благосклонность суда
  • РИА Новости

Мамаев обвиняется в избиении нескольких человек в Москве.

На рассмотрении апелляции в Мосгорсуде игрок по видеосвязи выразил надежду, что судья рассмотрит все приводимые адвокатом доказательства и примет правильное решение, сообщает специальный корреспондент RT с места событий. 

Ранее прокурор выступил против изменения меры пресечения для полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обвиняемого в хулиганстве и нанесении побоев.

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