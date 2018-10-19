Мамаев по видеосвязи выразил надежду на благосклонность суда
- РИА Новости
Мамаев обвиняется в избиении нескольких человек в Москве.
На рассмотрении апелляции в Мосгорсуде игрок по видеосвязи выразил надежду, что судья рассмотрит все приводимые адвокатом доказательства и примет правильное решение, сообщает специальный корреспондент RT с места событий.
Ранее прокурор выступил против изменения меры пресечения для полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обвиняемого в хулиганстве и нанесении побоев.