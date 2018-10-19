Адвокат Мамаева назвал причины перевода футболиста под домашний арест

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Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, огласил причины перевода футболиста под домашний арест.
Адвокат Мамаева назвал причины перевода футболиста под домашний арест
  • РИА Новости

На заседании Мосгорсуда Бушманов заявил, что следствие предоставило противоречивые данные о причастности Мамаева к вменяемым эпизодам. По мнению адвоката, не способствовала аресту и положительная характеристика Мамаева.

«Мамаев сам пришёл к следователям, когда стало известно о возбуждении дела, раскаялся в содеянном и готов возместить пострадавшему Виталию Соловчуку ущерб», — говорится в жалобе адвоката, озвученной в суде.

Он добавил, что его клиент сдал загранпаспорт и не может скрыться от следствия.

Ранее сообщалось, что Бушманов сомневается, что суд одобрит решение о переводе его клиента под домашний арест.

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