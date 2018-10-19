Адвокат Мамаева назвал причины перевода футболиста под домашний арест

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, огласил причины перевода футболиста под домашний арест.

На заседании Мосгорсуда Бушманов заявил, что следствие предоставило противоречивые данные о причастности Мамаева к вменяемым эпизодам. По мнению адвоката, не способствовала аресту и положительная характеристика Мамаева.

«Мамаев сам пришёл к следователям, когда стало известно о возбуждении дела, раскаялся в содеянном и готов возместить пострадавшему Виталию Соловчуку ущерб», — говорится в жалобе адвоката, озвученной в суде.

Он добавил, что его клиент сдал загранпаспорт и не может скрыться от следствия.

Ранее сообщалось, что Бушманов сомневается, что суд одобрит решение о переводе его клиента под домашний арест.