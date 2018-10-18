Адвокат Мамаева не уверен в переводе футболиста под домашний арест

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Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сомневается, что суд одобрит решение о переводе его клиента под домашний арест.
Адвокат Мамаева не уверен в переводе футболиста под домашний арест
  • РИА Новости

«Мы особо надежд на этот счёт не питаем. Я даже записался к нему на посещение на понедельник», — приводит слова адвоката «Чемпионат».

Как заявил Бушманов, сторона защиты всё равно рассчитывает, что суд найдёт возможность выбрать другую меру пресечения, позволяющую его подзащитному находиться на свободе до принятия окончательного решения.

«Надеемся, суд будет основывать своё решение на правовых нормах», — добавил Бушманов.

11 октября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука 8 октября в центре Москвы.

Футболисты подали прошение о переводе под домашний арест.

Ранее сообщалось, что защита Кокорина обжалует постановление об обвинении футболиста в побоях и хулиганстве.

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