Защита Кокорина обжалует постановление об обвинении футболиста в побоях и хулиганстве
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на адвокатское бюро «А-ПРО».
«Постановление о привлечении Александра Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано в ближайшее время», — сказали в организации.
11 октября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука 8 октября в центре Москвы.
Ранее адвокат Мамаева прокомментировал обвинения в побоях и хулиганстве.