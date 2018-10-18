Защита Кокорина обжалует постановление об обвинении футболиста в побоях и хулиганстве

Короткая ссылка
Защита нападающего «Зенита» Александра Кокорина обжалует обвинения в побоях и хулиганстве, которые футболисту выдвинуло следствие.
Защита Кокорина обжалует постановление об обвинении футболиста в побоях и хулиганстве
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на адвокатское бюро «А-ПРО».

«Постановление о привлечении Александра Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано в ближайшее время», — сказали в организации.

11 октября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука 8 октября в центре Москвы.

Ранее адвокат Мамаева прокомментировал обвинения в побоях и хулиганстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить