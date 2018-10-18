Защита Кокорина обжалует постановление об обвинении футболиста в побоях и хулиганстве

Защита нападающего «Зенита» Александра Кокорина обжалует обвинения в побоях и хулиганстве, которые футболисту выдвинуло следствие.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на адвокатское бюро «А-ПРО».

«Постановление о привлечении Александра Кокорина в качестве обвиняемого будет обжаловано в ближайшее время», — сказали в организации.

11 октября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука 8 октября в центре Москвы.

Ранее адвокат Мамаева прокомментировал обвинения в побоях и хулиганстве.