Адвокат Мамаева прокомментировал обвинения в побоях и хулиганстве

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прокомментировал обвинения в побоях и хулиганстве, которые были предъявлены его клиенту.
Адвокат Мамаева прокомментировал обвинения в побоях и хулиганстве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Да, сегодня моему подзащитному были официально предъявлены обвинения по статье 116 УК РФ «Побои» и по статье 213 «Хулиганство». По версии следствия, побои были нанесены водителю и Гайсину. Но объективно, по видеозаписям видно, кто и где находился и какие вещи совершал. А также на видео понятно, мог ли наш подзащитный вступить в сговор с другими фигурантами. Следствие настаивает на сговоре предварительном, но его не было», — заявил Бушманов RT.

11 октября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука 8 октября в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что полиция предъявила обвинения Кокорину и Мамаеву по статьям «Побои» и «Хулиганство».

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