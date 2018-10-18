Полиция предъявила обвинения Кокорину и Мамаеву по статьям «Побои» и «Хулиганство»

Полиция предъявила обвинения футболистам «Зенита» Александру Кокорину и «Краснодара» Павлу Мамаеву по статьям «Побои» и «Хулиганство». Также обвинения предъявлены брату Кокорина и ещё одному человеку. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

«В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК России «Побои» и ст. 213 УК России «Хулиганство», братьям Кокориным, Павлу Мамаеву и их четвёртому соучастнику», — заявил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

11 октября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении 8 октября в центре Москвы чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее адвокат Кокорина заявлял, что футболисту пока не предъявлено обвинение.