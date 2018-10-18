Семак о Мамаеве и Кокорине: за свои поступки нужно отвечать

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг своего подопечного нападающего Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Семак о Мамаеве и Кокорине: за свои поступки нужно отвечать
  • © Reuters; РИА Новости

«Сейчас страсти немножко улеглись, в высказываниях на эту тему стало больше рационализма. Есть истерия, которая основана на моральной составляющей, и есть закон. Разумеется, оправдать поступок не может никто. Тем не менее шанс на ошибку есть у всех. Слава богу, всё не закончилось более тяжёлыми последствиями. Для меня это самое главное», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

По его мнению, игроки заслуживают наказания, но оно должно быть справедливым.

«Конечно, мне их жаль. Но за свои поступки нужно отвечать», — добавил Семак.

11 октября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении 8 октября в центре Москвы чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее адвокат Кокорина заявил, что футболисту пока не предъявлено обвинение.

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