Адвокат Кокорина заявил, что футболисту пока не предъявлено обвинение
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Об этом он сообщил «Спорт-Экспрессу».
Отмечается, что в соответствии со ст. 100 УПК РФ обвинение необходимо предъявить подозреваемому не позднее чем через 10 суток с момента применения меры пресечения. Если же подозреваемый был задержан, а затем заключён под стражу — обвинение предъявляется в тот же срок с момента задержания.
В случае Кокорина следствие должно совершить данную процедуру до 20 октября.
11 октября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении 8 октября в центре Москвы чиновника Минпромторга Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее боец ММА Денис Гольцов заявил, что Кокорина и Мамаева надо казнить.