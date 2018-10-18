Адвокат Кокорина заявил, что футболисту пока не предъявлено обвинение

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Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов рассказал, что следствие пока не предъявило обвинение его клиенту.
Адвокат Кокорина заявил, что футболисту пока не предъявлено обвинение
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом он сообщил «Спорт-Экспрессу».

Отмечается, что в соответствии со ст. 100 УПК РФ обвинение необходимо предъявить подозреваемому не позднее чем через 10 суток с момента применения меры пресечения. Если же подозреваемый был задержан, а затем заключён под стражу — обвинение предъявляется в тот же срок с момента задержания.

В случае Кокорина следствие должно совершить данную процедуру до 20 октября.

11 октября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении 8 октября в центре Москвы чиновника Минпромторга Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее боец ММА Денис Гольцов заявил, что Кокорина и Мамаева надо казнить.

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